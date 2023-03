Starfield : un nouveau trailer, une conférence… et une date de sortie !

Finalement, Starfield ne sortira pas durant le premier semestre 2023 comme l’avait pourtant promis Microsoft, mais au moins sait-on désormais que le jeu phare de Bethesda sera bien disponible sur PC et Xbox Series en 2023. Un nouveau trailer du jeu (ou plutôt des environnements du jeu) nous dévoile (enfin !) la date de sortie officielle du titre, fixée donc au 6 septembre prochain. Cerise sur le pixel, Bethesda organisera une conférence autour du jeu le 11 juin. Sachant que Starfield est un RPG de S.F en monde ouvert (même très ouvert en l’occurrence), un titre plutôt foisonnant à priori, une conférence de présentation ne sera sans doute pas de trop…



Espérons tout de même que le report du jeu en septembre ne sert pas à assurer la présence des Xbox Studios au second semestre de l’année, ce qui signifierait que Microsoft n’aurait prévu que Forza Motorsports, Redfall, et Starfield comme exclusivités Xbox Series en 2023 (Minecraft Legends n’est pas une exclu). En soi, la sortie de 4 exclusivités Xbox en 2023 (en comptant Hi-Fi Rush) n’aurait rien de critiquable… si cela ne venait pas après une année totalement blanche. 4 exclusivités en 2 ans, soit 2 jeux par an, cela reste très peu pour un Game Pass qui a cruellement besoin de titres forts que l’on ne trouve pas ailleurs…

Starfield sera disponible le 6 septembre sur Xbox Series, PC ainsi que sur les services Xbox Game Pass et PC Game Pass.