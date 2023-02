L’E3 2023 devrait bien se tenir malgré les absences des trois principaux fabricants de consoles

L’E3 devrait bel et bien se tenir cette année, et ce malgré l’absence probable des trois principaux fabricants de consoles (Sony, Microsoft et Nintendo zapperaient carrément le salon). Alors que certaines rumeurs récentes bruissaient d’une annulation pure et simple de l’E3, les organisateurs de l’évènement ont tenu à mettre les choses au clair. Lance Fensterman, le président de Reedpop (société partenaire dans l’organisation du salon) a coupé court aux soit-disant « fuites » : “L’E3 avance à grands pas et nous sommes satisfaits des progrès et de l’engagement de la communauté. Les exposants ayant été confirmés, nous sommes impatients de vous en dire plus à mesure que les détails se précisent et que les participants préparent leurs propres plans détaillés. »

On devrait donc connaitre bientôt la liste des exposants, ou tout au moins le nom des éditeurs les plus populaires qui seront présents à Los Angeles entre les 13 et 16 juin prochain. Il est sans doute plus que temps alors que la new gen PS5/Xbox Series a déjà pris un sacré retard (très peu de titres AAA) depuis 2019) et que l’on se demande toujours ce que les 10-12 tflops des consoles de dernière génération permettent réellement de faire.