Rachat d’Activision-Blizzard : une plainte de joueurs déboutée par la justice

Le rachat d’Activision-Blizzard est actuellement suspendu aux décisions des autorités de régulation que son la CMA au Royaume-Uni et la FTC aux Etats-Unis, la Commission européenne ayant visiblement tranché en interne pour une validation sans autres contraintes pour Microsoft. Ce que l’on sait moins, c’est que le rachat était aussi la cible d’une plainte de joueurs (PlayStation ?), ces derniers estimant que l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft aboutirait mécaniquement à des abus anti-trust.

La juge Jacqueline Corley du tribunal de San Francisco a considéré que la blague avait assez duré et a décidé de purement et simplement débouter la plainte faute d’éléments permettant d’attester que le rachat conduirait nécessairement à « des prix plus élevés, à moins d’innovation, moins de créativité, moins de choix pour les consommateurs » ainsi qu’à « une diminution de la production et d’autres effets anticoncurrentiels potentiels ». On notera que cette décision de justice ne dit rien sur le fond de l’affaire, la juge Jacqueline Corley ayant seulement pris en compte les éléments transmis par les plaignants. La CMA et la FTC ont bien sûr à leur disposition un volume bien plus grand de données.

Les joueurs/plaignants déboutés n’abandonnent toutefois pas l’affaire et entendent bien présenter de nouvelles pièces, ce dès la prochaine audience prévue le 12 avril prochain.