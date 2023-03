Pays-Bas : les fonctionnaires doivent désinstaller TikTok de leurs téléphones

Le gouvernement des Pays-Bas a déconseillé à ses fonctionnaires l’utilisation de TikTok ou d’autres applications gérées par des pays avec un « cyberprogramme offensif » sur leurs appareils professionnels.

Selon un avis du service des renseignements néerlandais (AIVD), il existe « un risque accru d’espionnage » via l’utilisation de TikTok ou autres applications gérées par des pays comme la Russie, la Chine, l’Iran et la Corée du Nord.

Le gouvernement néerlandais a donc immédiatement déconseillé à ses fonctionnaires d’utiliser de telles applications et a précisé qu’il vise à arriver à une « solution structurelle », selon laquelle il leur sera impossible d’utiliser ces applications sur leurs appareils professionnels.

« Le gouvernement central doit pouvoir faire son travail en toute sécurité, également via ses appareils mobiles », a déclaré Alexandra van Huffelen, secrétaire d’État néerlandaise à la Numérisation. « Les questions parlementaires récentes et les développements internationaux nous ont amenés à faire une évaluation minutieuse qui va plus loin que de déconseiller une application », a-t-elle ajouté.

À terme, le gouvernement veut que tous les téléphones professionnels des fonctionnaires soient configurés de façon à ce que seules les applications ou fonctionnalités autorisées au préalable puissent être installées et utilisées.

Les Pays-Bas vont donc emboîter le pas au Canada, au Royaume-Uni et aux agences fédérales des États-Unis, qui ont déjà banni TikTok des appareils gouvernementaux en raison d’inquiétudes sur la sécurité des données. La Commission européenne a elle aussi ordonné de bannir l’application de partage de vidéos des appareils de ses employés.

Le président des États-Unis Joe Biden a menacé de bannir complètement du territoire l’application, si elle ne se sépare pas de ByteDance.