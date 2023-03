ChatGPT désactive l’historique suite à un bug de confidentialité

ChatGPT a perdu une fonctionnalité aujourd’hui : l’historique avec toutes les requêtes faites les utilisateurs. OpenAI, qui gère l’intelligence artificielle, a suspendu ce système à cause d’un bug de confidentialité.

Pendant un moment, plusieurs utilisateurs de ChatGPT ont eu accès à l’historique d’autres personnes, alors que chaque session nécessite un identifiant et un mot de passe. L’historique est situé sur la gauche de l’intelligence artificielle. Il est possible d’avoir plusieurs conversations à la fois.

À la suite de ce bug, OpenAI a désactivé ChatGPT le temps de corriger le tir. L’outil est depuis de retour, mais l’historique ne l’est pas. « L’historique est temporairement indisponible. Nous nous efforçons de rétablir cette fonctionnalité dès que possible », indique l’intelligence artificielle lorsqu’on essaie de l’utiliser. Mais cela n’a aucun impact sur l’usage à proprement parler, il est toujours possible de faire des requêtes et d’avoir une réponse en retour.

Quelle est la raison de ce bug ? OpenAI fait savoir à Bloomberg que c’est en lien avec un logiciel open-source, mais il n’y a pas plus de détails et l’enquête se poursuit pour en savoir un peu plus sur le sujet.

Ce bug est un rappel important à la prudence quant aux informations sensibles partagées avec ChatGPT. « Veuillez ne pas partager d’informations sensibles dans vos conversations », prévient une FAQ sur le site d’OpenAI, précisant que l’entreprise ne peut pas supprimer des messages spécifiques de l’historique d’une personne et que les conversations peuvent être utilisées à des fins de formation. Toutefois, la tentation de partager des informations confidentielles avec le chatbot sera inévitablement forte, d’autant plus que les entreprises continuent d’expérimenter l’utilisation de ce nouvel outil.