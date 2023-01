IBM va licencier 3 900 employés et se réorienter

IBM va supprimer quelque 3 900 postes, soit un peu plus de 1,5% de ses effectifs, dans le cadre d’un plan de licenciements lié à sa réorientation stratégique. Le groupe informatique rejoint d’autres sociétés qui ont récemment licencié, dont Meta, Google, Twitter, Microsoft, Amazon, Xiaomi ou encore Spotify.

IBM a déclaré s’attendre à enregistrer une charge de 300 millions de dollars au premier trimestre liée à la scission de Kyndryl, son activité d’infrastructure gérée, et à la cession l’année dernière de son unité de soins de santé Watson. Cela impliquera le licenciement de 3 900 employés.

En 2021, IBM a scindé du reste du groupe ses activités de conseil et de maintenance de systèmes d’information, l’une des branches historiques de la société mais moins porteuses que le cloud, dans lequel il a investi massivement. La nouvelle entité née de cette scission a été baptisée Kyndryl et est entrée en Bourse en novembre 2021. Quant à l’activité relative au recueil et à l’analyse de données dans le milieu médical, qui faisait partie de la division Watson Health, elle a été vendue début 2022 à la société d’investissement Francisco Partners.

Si les postes concernés par le plan social étaient bien restés dans le giron d’IBM après ces deux séparations, il s’agit de fonctions liées à ces deux activités.

Dans le même temps, IBM a publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de 2022. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 16,69 milliards de dollars, qui est supérieur aux attentes des marchés (16,4 milliards de dollars). Le bénéfice net a grimpé de 16% à 2,71 milliards de dollars.