Xiaomi va licencier 10% de ses effectifs

La valse des annonces de licenciements massifs ne concerne pas seulement la tech américaine. Tencent et Alibaba, pour ne citer qu’eux, ont annoncé des plans de licenciements il y a quelques semaines, et ce n’est sans doute que le début d’un énorme serrage de vis du secteur de la tech, englué face une demande atone. Si l’on en croit le bien informé Reuters, Xiaomi s’apprête à son tour mettre à la porte près de 10% de ses effectifs. Un porte parole de Xiaomi décrit cette coupe sombre comme « une pratique d’optimisation du personnel et de rationalisation de l’organisation ». A chacun d’apprécier ce genre d’euphémisme.

Sachant que Xiaomi compte actuellement un peu plus de 35 000 salariés, cela signifie que plus de 3000 employés du groupe vont recevoir (ou ont déjà reçu) leur avis de licenciement, et ce en pleine période des fêtes. Sur le plan strictement comptable, cette décision n’est pas vraiment une surprise : Xiaomi a vu son chiffre d’affaires baisser de 10% sur le troisième trimestre 2022 et a largement décroché sur le marché du smartphone. L’accumulation de résultats décevants avait poussé le géant asiatique à fermer nombre de ses boutiques « en dur » dans le monde (dont 8 en France).