Rachat d’Activision : Microsoft dit à la FTC que cela profiterait aux joueurs

Microsoft a indiqué que son projet de rachat d’Activision Blizzard profiterait tant aux joueurs qu’aux autres entreprises du secteur. L’éditeur de Windows a annoncé en janvier vouloir racheter le studio de jeux vidéo pour un montant de 68,7 milliards de dollars.

La Federal Trade Commission (FTC), à savoir le gendarme américain de la concurrence, a engagé au début du mois une procédure visant à bloquer ce rachat, disant craindre une atteinte grave à la concurrence. Microsoft a déposé un recours visant à convaincre un juge de l’instance d’autoriser son projet de rachat.

Brad Smith, président du géant informatique, a annoncé plus tôt ce mois-ci que Microsoft avait proposé à la FTC de signer un décret, selon lequel l’entreprise s’engageait à fournir l’accès aux jeux Call of Duty à ses concurrents durant une décennie. Nintendo a accepté cet accord pour la Switch. Sony a toutefois décliné l’offre.

« L’acquisition d’un seul jeu par le fabricant de la troisième console du marché ne peut bouleverser une industrie si compétitive. Plus particulièrement si le fabricant a indiqué clairement qu’il ne bloquerait pas l’accès au jeu », explique Microsoft dans le recours.

D’autre part, Microsoft reconnait que trois futurs jeux Bethesda (un studio qui l’a racheté) seront exclusivement disponibles sur Xbox et PC. Il n’est pas précisé quels seront les jeux en question, mais il semblerait que deux d’entre eux soient The Elder Scrolls VI et Starfield.