Microsoft boucle le rachat de Bethesda et promet des exclusivités Xbox/PC

C’est fait : Bethesda a officiellement rejoint Microsoft et donc Xbox. Microsoft l’annonce aujourd’hui, suite au feu vert donné hier par la Commission européenne. Pour rappel, le groupe a racheté ZeniMax Media (qui détient Bethesda Softworks), pour 7,5 milliards de dollars.

Bethesda fait désormais partie de Microsoft

Microsoft partage quelques détails suite au rachat bouclé de Bethesda. Le groupe révèle que certains nouveaux jeux de Bethesda seront des exclusivités sur Xbox et PC. C’est donc une mauvaise nouvelle pour les joueurs PlayStation. Mais ils auront malgré tout le droit à certains titres. La liste n’est pas dévoilée dans l’immédiat.

Ce rachat de Bethesda permet également à Microsoft de mettre la main sur d’autres studios. En effet, Bethesda n’est pas la seule propriété de ZeniMax Media. Le groupe détient aussi id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog et Roundhouse Studios.

« Il s’agit là de la prochaine étape dans la construction d’un ensemble de studios à la pointe de l’industrie, un engagement que nous avons pris envers notre communauté », indique Microsoft. « Nous sommes impatients de les aider à atteindre toujours plus de joueuses et de joueurs autour du monde, à faire de leurs nouveaux titres les plus grands jeux de leur histoire », poursuit la société.

Microsoft dispose désormais de 23 studios de jeux vidéo avec Bethesda et d’autres. En comparaison, Sony en compte 13. Il est en tout cas certain que le groupe derrière les Xbox a fait une belle prise.