Jeu culte s’il en est, Portal arrive bientôt dans une version « RTX-compatible » qui boostera vraiment le rendu global du titre de 2007. Portal for RTX avait été annoncé dans la foulée de la présentation des cartes graphiques NVIDIA GeForce 4080 et 4090, mais il ne sera pas nécessaire de disposer de ces monstres de GPU pour profiter des nombreuses améliorations promises, soit le DLSS3 (upscale assisté par IA), le ray-tracing temps réel, l’affichage 1080p à 60 images par seconde avec une « simple » RTX 3080 + CPU Ryzen 5 3600 ou Intel i7-9700K, à 30 images/seconde avec une RTX 3060-70 (DLSS2 avec ces cartes), et en 60 fps + 4K avec une puissante RTX 4080 4080. Bref, du très costaud tout de même, au point que l’on se demande où est passé l’optimisation (Portal n’inaugure pas l’affichage 4K-60 fps-ray tracing).

Portal with RTX était initialement annoncé pour ce mois de novembre finissant, mais finalement, il faudra patienter jusqu’au 8 décembre pour retrouver les niveaux tordus du jeu. Attention tout de même à la place disponible: le DLC RTX pour Portal pèse pas moins de 25 Go !