Twitter : Elon Musk s’apprêterait à licencier la moitié des employés

Elon Musk, le nouveau patron de Twitter, veut réduire les coûts et s’apprêterait à licencier 3 700 employés du réseau social, soit près de la moitié de l’effectif. Selon Bloomberg, ce sera un moyen de réduire les coûts de l’entreprise.

Licenciement imminent de nombreux employés de Twitter

Il serait prévu que les employés soient informés ce vendredi des licenciements et que les travailleurs concernés reçoivent une indemnité de licenciement de 60 jours. Elon Musk prévoit également de mettre fin à la politique de Twitter qui permettait aux employés d’être en télétravail permanent. Cela concorde avec les SMS d’un autre conseiller, Jason Calacanis (révélés dans le cadre de l’action en justice d’Elon Musk, alors qu’il essayait encore de se retirer de l’achat de Twitter), suggérant de supprimer le travail à distance pour encourager les départs volontaires. Cela correspond aussi à sa position contre le télétravail chez Tesla.

Elon Musk est sous pression pour trouver des moyens de réduire les coûts d’une entreprise pour laquelle il dit avoir payé trop cher. Le milliardaire a accepté de payer 54,20 dollars par action en avril (soit 44 milliards de dollars au total), au moment où les marchés chutaient. Il a ensuite essayé pendant des mois de se dégager de la transaction, alléguant que la société l’avait trompé sur la prévalence des faux comptes. Twitter a intenté une action en justice pour obliger le milliardaire à respecter son accord, et ces dernières semaines, il a cédé, se résignant à conclure l’opération aux conditions convenues.

Les employés de Twitter se préparent à des licenciements depuis qu’Elon Musk a pris les rênes de l’entreprise et a immédiatement évincé une grande partie de l’équipe dirigeante, notamment le patron Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal et les juristes Vijaya Gadde et Sean Edgett. Dans les jours qui ont suivi, d’autres départs ont eu lieu, notamment ceux de Leslie Berland, directrice du marketing, de Sarah Personette, directrice de la clientèle, et de Jean-Philippe Maheu, qui était vice-président des solutions clients mondiales.