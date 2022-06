Nintendo admet avoir modifié la Switch pour lutter contre le piratage

Hacker sa Nintendo Switch est possible pour jouer à n’importe quel jeu sans payer. Cela s’explique par une faille au niveau de la puce Nvidia dans la console, ce qui a permis à des outils comme SX OS ou Atmosphère de voir le jour.

Hacker sa Switch pour jouer (illégalement) à tous les jeux

Le gros problème pour Nintendo est que le piratage était possible sur toutes les Switch vendues sur le marché. Le groupe ne pouvait pas boucher la faille. La raison ? Il s’agissait d’une faille matérielle et non logicielle. Elle est donc présente « à vie » sachant qu’elle se situe directement au niveau de la puce et non au niveau du logiciel de la console.

Suite à cela, Nintendo a sorti en juillet 2018 une « nouvelle » Switch sans pour autant prévenir les joueurs. Elle utilisait exactement les mêmes composants que la console d’origine, à l’exception que la puce Nvidia a été modifiée pour justement boucher la faille et empêcher le piratage. Les consoles éligibles au piratage sont les modèles qui ont été vendus entre mars 2017 et juillet 2018.

Le dongle pour hacker la Switch

Nintendo admet la modification

Aujourd’hui, des documents judiciaires ont été obtenus par Axios. Ils concernent le procès qu’il y a eu entre Nintendo et Gary Bowser de la Team Xecuter en février. Team Xecuter a développé SX OS pour pirater la Switch et installer n’importe quel jeu. Gary Bowser a écopé de plus de trois ans de prison.

Les documents comprennent une déclaration où Nintendo admet avoir modifié sa console pour lutter contre le hack et donc le piratage de la Switch :

Nintendo a dû sortir une nouvelle version de son matériel en réponse à l’un de ces outils de piratage, et cette modification a nécessité d’innombrables heures d’ingénierie et d’ajustements de nos chaînes de fabrication et de distribution mondiales et, bien sûr, des ressources correspondantes. Pour être clair, ces effets sont le résultat direct de l’attaque par le défendeur et Team Xecuter de nos mesures de protection technologiques.

Nintendo affirme que la mise à jour de sa console et le respect de sa propriété intellectuelle lui ont coûté plus de 65 millions de dollars.