PlayStation Plus : God of War sera offert en juin

La liste des jeux qui seront offerts avec le PlayStation Plus en juin a fuité et l’un d’entre eux sera God of War. La fuite vient d’un site espagnol et a été confirmée par Billbil-kun, le leaker français qui arrive chaque mois à avoir la liste des jeux offerts avant l’officialisation par Sony.

God of War offert en juin sur PlayStation

God of War a vu le jour en 2018 sur PlayStation 4. Dans cet épisode, Kratos évolue dans un monde aux inspirations nordiques, très forestier et montagneux. Dans ce beat-them-all, un enfant accompagne le héros principal, pouvant apprendre des actions du joueur, et même gagner de l’expérience.

Techniquement, les joueurs PlayStation 5 ont déjà accès à la PlayStation Plus Collection. C’est un bonus qui permet de jouer gratuitement à certains classiques de la PS4 sur la console la plus récente. Il se trouve que God of War est déjà présent ici, donc l’intérêt est plus que limité pour ceux qui ont une PlayStation 5. Ce sera surtout intéressant pour ceux qui ont encore une PlayStation 4.

Parlons aussi des deux autres jeux qui seront offerts en juin avec le PlayStation Plus. On retrouvera Naruto to Boruto : Shinobi Striker (PS4). C’est un jeu multijoueur en ligne dans l’univers de Naruto. Les joueurs peuvent s’amuser à combattre avec leurs personnages favoris et découvrir un style de jeu inédit, avec des graphismes d’un tout nouveau genre, le tout dans des environnements en 3D.

L’autre titre est Nickelodeon All-Star Brawl (PS4 et PS5). Plusieurs personnages issus des univers de Nickelodeon s’affrontent (Bob L’Éponge, Les Tortues Ninja) et doivent sortir leurs adversaires du stage grâce à une palette de coups qui leur est propre.

Évolution du PlayStation en juin

Pour rappel, le PlayStation Plus va évoluer dès le 23 juin avec trois offres. Les voici :