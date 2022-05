Free Mobile progresse et couvre 83% de la population en 5G

Free Mobile continue de progresser et annonce désormais couvrir 83% de la population en 5G. En comparaison, le taux était de 81% le 21 avril dernier. L’opérateur a donc réussi à obtenir deux points supplémentaires en moins d’un mois.

83% de la population couverte en 5G par Free Mobile

Sur son site, Free Mobile indique que son réseau 5G est accessible dans plus de 9 655 communes. L’opérateur ajoute avoir 14 745 sites 5G mis en service et revendique avoir « le plus grand réseau mobile 5G en France ». Il met en avant deux points :

Une large couverture et un bon signal à l’intérieur des immeubles grâce aux fréquences dites basses (700 MHz) qui présentent de très bonnes propriétés de propagation

Des débits ultra-rapides grâce aux 70 MHz dans la bande des fréquences hautes (3,5 GHz) qui permettent d’augmenter considérablement les débits, jusqu’à trois plus rapides que la 4G.

Justement, l’opérateur a annoncé cette semaine une hausse du débit 5G de l’ordre de 14% pour ce qui est de la bande de 3,5 GHz. Cela s’explique par l’usage réel des 70 MHz au sein de cette bande, contre un spectre de 60 MHz auparavant.

Premier en couverture mais dernier sur les débits

Au fait, comment expliquer un taux de couverture de 83% de la population pour la 5G de Free Mobile ? La raison est simple : le groupe de Xavier Niel mise énormément sur la bande de 700 MHz, qui était déjà une réalité avec la 4G. La portée est plutôt bonne, mais les débits ne sont pas excellents avec cette bande de fréquence. C’est avec le 3,5 GHz que les débits s’envolent et il faut le déployer, là où le 800 MHz était déjà là.

D’ailleurs, l’Arcep, à savoir le régulateur des télécoms, a reconnu que Free Mobile était premier sur la couverture 5G mais dernier sur les débits. Cela n’a d’ailleurs pas plus à l’opérateur qui a critiqué la méthode de calcul.