Free Mobile augmente ses débits en 5G

Vous avez un forfait Free Mobile et un smartphone compatible 5G ? Alors vous bénéficiez à présent d’un meilleur débit. L’opérateur annonce avoir fait des modifications au niveau de son réseau.

Hausse de débit chez Free Mobile en 5G

Free explique avoir fait évoluer le spectre de son réseau mobile pour passer de 60 MHz à 70 MHz en ce qui concerne la bande de fréquences de 3,5 GHz. « L’opération est désormais terminée sur l’ensemble du territoire, et permet d’obtenir 14% de débits supplémentaires sur la 5G », ajoute l’opérateur sur son compte Twitter dédié à l’infrastructure du réseau.

Nous avons fait évoluer le spectre de 60 à 70 mhz pour les fréquences 3,5 Ghz. L’opération est désormais terminée sur l’ensemble du territoire, et permet d’obtenir 14% de débits supplémentaires sur la 5G. — Free 1337 (@Free_1337) May 18, 2022

Il faut savoir qu’il y a plusieurs bandes de fréquences utilisées pour la 5G en France et celle de 3,5 GHz est la « bande reine » parce qu’elle offre le meilleur débit. Son point faible est que la portée n’est pas idéale. À l’inverse, les bandes de fréquences 700 MHz, 800 MHz et 2,1 GHz s’en sortent mieux (surtout les deux premières), mais leurs débits sont moins importants que le 3,5 GHz.

Au moment de l’attribution des blocs de fréquences 5G pour la bande de 3,5 GHz, Free Mobile avait obtenu 70 MHz, tout comme Bouygues Telecom. SFR avait pu avoir 80 MHz et Orange a eu 90 Hz. Pourquoi Free Mobile utilisait-il donc 60 Hz et non 70 Hz jusqu’à présent ? Cela s’explique par une configuration logicielle de la part de Nokia, l’équipementier derrière les antennes, qui n’était pas adaptée. C’est maintenant résolu et le débit s’améliore chez Free Mobile en 5G.

Les forfaits de Free Mobile sont à retrouver à cette adresse.