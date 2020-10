Enchères 5G : le coût sera de 2,8 milliards d’euros, Orange plus fort que les autres

Les enchères pour la 5G sont maintenant terminées. Après trois jours, les opérateurs ont réussi à se mettre d’accord sur le nombre de blocs de 10 MHz. Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free vont débourser 2,8 milliards d’euros pour les fréquences de la bande 3,4 ‑ 3,8 GHz.

11 blocs de 10 MHz étaient proposés aux enchères. Orange est premier avec quatre blocs obtenus. Il est suivi par SFR qui en a obtenu trois. Bouygues Telecom et Free Mobile ont chacun obtenu deux blocs. Mardi et mercredi, Orange voulait cinq blocs et Bouygues Telecom en voulait trois. Des ajustements ont dû être faits par les opérateurs pour arriver à 11 blocs.

Pour rappel, les opérateurs ont déjà obtenu 50 MHz chacun pour un montant de 350 millions d’euros.

Voici le détail pour chaque opérateur :

Orange : 90 MHz obtenus pour un coût de 854 millions d’euros

SFR : 80 MHz obtenus pour un coût de 728 millions d’euros

Bouygues Telecom : 70 MHz obtenus pour un coût de 602 millions d’euros

Free Mobile : 70 MHz obtenus pour un coût de 602 millions d’euros

La quantité de fréquences pouvant être obtenue par chaque opérateur étant désormais connue, une enchère « de positionnement » sera organisée courant octobre pour déterminer la position des fréquences de chaque opérateur dans la bande 3,4 ‑ 3,8 GHz. Cette enchère permettra aux opérateurs d’exprimer leurs préférences de position dans la bande, ainsi que de position relative avec les autres lauréats. L’Arcep délivrera ensuite aux opérateurs les autorisations d’utilisation de fréquences dans la bande 3,4 ‑ 3,8 GHz.

Les opérateurs ont déjà dit que les premiers forfaits 5G seront lancés à la fin de l’année.