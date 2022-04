Free Mobile affirme couvrir 81% de la population en 5G

Free se vante de son réseau mobile et assure aujourd’hui couvrir 81% de la population en 5G. Pour rappel, l’opérateur a activé son nouveau réseau en décembre 2020. Orange, SFR et Bouygues Telecom ont dégainé plus ou moins à la même période.

Une importante couverture 5G pour Free Mobile

Couvrir 81% de la population en 5G est donc une étape notable pour Free Mobile, surtout en un peu plus d’un an. Mais certains pourront discuter de la qualité puisque l’opérateur de Xavier Niel mise énormément sur la bande de fréquences de 700 MHz. Les autres à disposition pour les opérateurs sont 2,1 GHz, 2,6 GHz et 3,5 GHz. Cette dernière est celle qui offre de meilleurs débits.

La 5G Free couvre aujourd'hui 81% de la population.

Un chiffre qui évolue chaque jour un peu plus ! 💪😎 https://t.co/iiVroXKQAX — Free (@free) April 21, 2022

En novembre 2021, l’Arcep a publié une étude pour comparer les débits des opérateurs français et Free Mobile est arrivé bon dernier. En 5G, Orange proposait un débit moyen de 142 Mb/s. C’était 84 Mb/s en moyenne pour SFR, 71 Mb/s pour Bouygues Telecom et seulement 31 Mb/s pour Free Mobile. De plus, la différence de débit entre les zones denses et les zones intermédiaires ou rurales chez Free Mobile est légère. C’est les autres opérateurs, il y a un gain notable dans les zones denses.

Bien sûr, le groupe de Xavier Niel peut encore progresser sur les débits. Mais techniquement parlant, il est le premier opérateur pour ce qui est de la couverture 5G.