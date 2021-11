Free Mobile dernier en 5G : l’opérateur critique l’étude de l’Arcep

L’Arcep a récemment publié son étude sur les performances des réseaux mobiles et il se trouve que Free Mobile est à la dernière place, que ce soit pour la 5G ou pour les autres supports. L’opérateur critique la méthodologie utilisée par le gendarme des télécoms.

Free Mobile n’aime pas les mesure de l’Arcep pour son test de 5G

C’est sur Twitter que Free Mobile, à l’aide de son compte @Free_1337 dédié à son réseau, a décidé de tacler l’étude sur la qualité de la 5G. L’Arcep a notamment noté que le débit moyen de l’opérateur de Xavier Niel était de 31 Mb/s, contre 142 Mb/s chez Orange, 85 Mb/s chez SFR et 71 Mb/s chez Bouygues Telecom.

« Ces disparités résultent du protocole de mesure. Les vitesses de téléchargement sont très différentes des outils les plus utilisés, Speedtest, RNCMobile et NPerf, comme en usage réel », débute Free. Le groupe explique que le protocole de l’Arcep a consisté à utiliser une seule connexion (monothread) TCP Cubic pour mesurer le temps de téléchargement puis en déduire le débit. « Ce qui est mesuré est donc le débit auquel l’algorithme de contrôle de congestion Cubic autorégule sa vitesse sur une seule connexion », indique Free avant de donner plus de détails dans un tweet :

4/11 Le TCP CUBIC, de 2008, est fondé sur les pertes de paquets mais peut ajouter des délais et dégrader les performances. Le TCP BBR, de 2016, qui devient majoritaire, utilise des estimations de bande passante et de temps d'aller-retour (RTT) et s’approche de l'optimum théorique — Free 1337 (@Free_1337) November 22, 2021

Free Mobile se défend en assurant que son réseau « a été optimisé pour un usage à plusieurs connexions (multithread) », soulignant au passage que plusieurs applications utilisent plusieurs connexions, dont celles pour la lecture de vidéo. L’opérateur dit que cela peut monter à 200 connexions.

Des changements pour la prochaine étude ?

En outre, Free Mobile parle des serveurs utilisés pour faire les tests :

8/11 mais avec des serveurs utilisant TCP BBR et l'applicatif de mesure ouvrant une ou plusieurs connexions TCP

(tableau avec résultats mono et multithread). pic.twitter.com/Wyo2J2f6q0 — Free 1337 (@Free_1337) November 22, 2021

9/11 Conclusion : lorsque les serveurs utilisent TCP BBR et/ou que l'applicatif de mesure ouvrent plusieurs connexions TCP, les débits Free Mobile sont similaires ou supérieurs à ceux des concurrents. — Free 1337 (@Free_1337) November 22, 2021

L’opérateur conclut en expliquant qu’en usage réel, « les abonnés Free Mobile disposent de débits élevés en 4G, et encore plus en 5G ». Il ajoute : « le protocole de mesure de l’ARCEP ne reflète pas les usages réels des abonnés mobile et les débits des abonnés Free Mobile. Les prochaines campagnes de test devront évoluer pour être plus proches des réalités terrain ».