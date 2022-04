Les publicités arrivent sur les YouTube Shorts

YouTube a commencé à tester l’affichage de publicités sur les Shorts, à savoir les courtes vidéos diffusées à la verticale. Il s’agit d’une copie de TikTok et des Reels d’Instagram… qui avait lui-même copié TikTok.

Un test pour l’affichage de publicités sur les YouTube Shorts

Pour le moment, le test des publicités sur les YouTube Shorts concerne l’affichage de réclames invitant les utilisateurs à installer des applications. Il y a également d’autres promotions. « Nous subissons un léger vent contraire à la croissance des revenus, car le nombre de spectateurs des Shorts augmente en pourcentage du temps total passé sur YouTube », a déclaré Ruth Porat, la directrice financière d’Alphabet (maison-mère de Google et YouTube). « Nous testons la monétisation sur les Shorts, et les premiers retours et résultats des annonceurs sont encourageants », a-t-elle ajouté auprès des investisseurs.

À date, les Shorts génèrent 30 milliards de vues chaque jour, soit quatre fois plus que l’année dernière. Dans le même temps, les revenus pour YouTube au premier trimestre de 2022 ont été de 6,86 milliards de dollars. Cela représente une hausse par rapport à la même période un an plus tôt, mais la progression n’est pas aussi bonne qu’auparavant. La hausse était de 30% l’année dernière, elle fut de 20% cette fois-ci, ce qui inquiète un peu les analystes.

Concernant les Shorts, YouTube a lancé l’année dernière un programme de 100 millions de dollars pour rémunérer les créateurs qui sont actifs sur la plateforme. Le montant maximum est de 10 000 dollars par mois et par créateur. YouTube considérait qu’il s’agissait d’un moyen alternatif aux publicités pour rémunérer les créateurs pendant que le groupe élaborait un programme de monétisation à long terme et évolutif pour ces derniers.