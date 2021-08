YouTube verse jusqu’à 10 000$/mois aux créateurs de Shorts

YouTube Shorts, qui n’est autre qu’une copie de TikTok, a activé son fonds de 100 millions de dollars. Les créateurs peuvent désormais toucher jusqu’à 10 000 dollars par mois. Cette somme ira dans les poches des créateurs les plus populaires.

C’est parti pour le fonds de 100 millions de dollars chez YouTube Shorts

Comme on peut s’en douter, ce fonds de 100 millions de dollars pour YouTube Shorts est un moyen d’attirer les utilisateurs qui sont actuellement chez la concurrence. YouTube espère que des utilisateurs populaires sur TikTok et Instagram vont venir poster sur contenu sur son service équivalent. L’argent pourrait bien les attirer.

La popularité nécessaire pour gagner de l’argent dépendra du nombre de personnes qui créent et regardent des Shorts chaque mois. Les paiements dépendront également de la localisation de l’audience de chaque créateur. En outre, YouTube oblige les auteurs de vidéos à poster du contenu original. Ceux qui pensaient se faire de l’argent en publiant un contenu qu’ils ont déjà posté sur TikTok ou une autre plateforme doivent arrêter dès maintenant de penser à cette technique. D’autre part, le paiement concerne au départ 10 pays : États-Unis, Brésil, Inde, Indonésie, Japon, Mexique, Nigeria, Russie, Afrique du Sud et Royaume-Uni. La France et d’autres pays seront ajoutés au fil du temps.

Les YouTubeurs peuvent déjà recevoir de l’argent grâce aux publicités qui s’affichent avant ou pendant leurs vidéos « classiques » sur la plateforme. Les Shorts peuvent ainsi être un revenu complémentaire. Encore faut-il avoir des idées et poster des contenus qui vont être vus et appréciés par des millions, voire des dizaines de millions de personnes.

Snapchat et TikTok paient aussi les créateurs

Pour information, ce fonds de 100 millions de dollars pour YouTube Shorts n’est en soi pas une innovation. TikTok propose également un fonds pour les créateurs. Le réseau social paie certains créateurs, tout comme Snapchat. À voir maintenant si les créateurs vont basculer sur YouTube Shorts. Après tout, il s’agit de YouTube et le service a une importante force de frappe.