TikTok : les Français concernés par le fonds de 60 millions d’euros sont dévoilés

TikTok détaille un peu plus son fonds européen pour financer les créateurs de contenus qui proposent du contenu en Europe. Un fonds similaire a été créé aux États-Unis.

« Ce fonds européen, doté de 60 millions d’euros, permettra d’accompagner des créateurs afin qu’ils développent plus encore leurs talents et proposent aux utilisateurs TikTok des contenus uniques », explique le réseau social. Sept créateurs français ont été reconnus pour leur implication à créer un contenu jugé « pertinent et différent » et ils vont être parmi les premiers Européens à être soutenus par ce fonds. Les créateurs sont @wonguy, @batzair, @marinesg, @evaguessoff, @bordasofficiel, @lecaspucine et @akamztwenty20

Wonguy a réagi à cette annonce :

En tant que photographe, j’avais pour habitude de partager uniquement le résultat de mes photo-shoots, des images développées et éditées. Je ne partageais jamais les étapes de réalisation et de traitement de mes photos. Depuis que j’ai rejoint l’aventure TikTok, ma créativité s’est retrouvée boostée. Cela m’a motivé de montrer, en vidéo, l’envers du décor et de réaliser des tutoriels pour mettre en avant le travail de réflexion et de création derrière chaque image. Grâce à ce programme, je pourrai aller encore plus loin dans mes recherches et développer de nouvelles idées toujours plus folles et toujours plus créatives autour de la photographie.

Comment prendre part au fonds européen pour les créateurs ? À partir du 1er septembre, tous les créateurs pourront réaliser une demande. Pour être éligibles, les utilisateurs devront être âgés de 18 ans ou plus, avoir une base de 10 000 abonnés minimum, plus de 10 000 vues enregistrées au cours des 30 derniers jours et publier un contenu original. Les créateurs pourront postuler directement depuis l’application. Les créateurs éligibles recevront les fonds en versements mensuels réguliers, en fonction de la performance de leur contenu.