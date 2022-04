Google écope d’une amende en Russie pour diffusion de « fausses informations »

Google a été condamné à une amende de 11 millions de roubles (126 273 euros) par un tribunal russe pour ne pas avoir supprimé ce qu’il qualifie de « fausses informations » sur le conflit en Ukraine.

Une amende pour Google en Russie

Comme le rapporte l’agence de presse russe TASS, le tribunal de Tagansky à Moscou a reconnu Google coupable d’infractions administratives et l’a condamné à des amendes de 4 et 7 millions de roubles dans deux affaires. Les amendes concernent ce que la Russie considère comme la diffusion de données inexactes sur les pertes des troupes russes et les victimes civiles en Ukraine, ainsi que la diffusion sur YouTube de clips vidéo produits par des groupes d’extrême droite ukrainiens tels que le groupe paramilitaire Azov.

L’agence russe des télécommunications, Roskomnadzor, a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’elle prendrait des mesures pour sanctionner Google pour diffusion de fausses informations sur YouTube. De son côté, l’agence de presse RIA rapporte qu’une autre plainte a été déposée contre Google pour la diffusion de vidéos sur YouTube appelant à des attentats en Russie.

Cette condamnation entre dans le cadre d’une lutte plus large en Russie pour contrôler le flux d’informations provenant des entreprises technologiques et des médias étrangers. Le pays a bloqué certaines entreprises étrangères, dont Meta (Facebook et Instagram) et Twitter, que les entreprises nationales tentent de remplacer. YouTube reste consultable malgré la pression croissante du gouvernement russe.