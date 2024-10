Russie : Google reçoit une amende d’un niveau totalement absurde

20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 de dollars, voilà le montant à 36 zéros, totalement absurde évidemment, que Google est sommé de payer par un cour de justice russe. Ce montant inouï découle d’une décision de justice très particulière : la justice russe a en effet ordonné à Google de rétablir 200 chaines YouTube accusées de faire de la propagande pro-Russe (et surtout pro-Poutine) sous peine de devoir s’acquitter d’une amende journalière de 100 000 roubles (un peu plus de 1000 dollars). Et pour corser le tout, ce montant est doublé chaque semaine (soit 2000 roubles/jour en semaine 2, 4000 roubles/jour en semaine 3, etc.).

L’affaire remontant à 2020, et Google ayant refusé de rétablir les chaines pro-russes, le montant de l’amende a atteint un niveau littéralement stratosphérique : Google doit désormais à la justice russe 2 sextillion de roubles (soit 2 x 1036 roubles) ou bien encore 20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 dollars (20 milliards de millions de milliards dollars). Évidemment, la Russie ne récupèrera jamais ce montant record qui de toute façon excède de très loin la trésorerie de Google, mais l’on sait désormais que la justice russe va au bout, à l’extrême limite même de ses décisions de justice, quitte à tomber dans l’absurde…