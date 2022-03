La Russie accuse YouTube de pratiquer une censure et menace un blocage

Va-t-on se diriger vers un blocage de YouTube en Russie ? Le pays accuse la plateforme de vidéos appartenant à Google de faire de la censure. Des appels à des mesures punitives à son égard se multiplient dans le pays.

Un blocage de YouTube en Russie n’est pas impossible

« Une censure ouverte de la part des plateformes numériques doit avoir des conséquences conformément aux normes de la loi russe », a déclaré le président de l’Union russe des journalistes, Vladimir Soloviov, cité par l’agence Interfax. « Nous appelons les autorités russes à réagir à cette situation et à prendre des mesures appropriées envers l’entreprise Google et le service vidéo YouTube », a-t-il lancé, en précisant que cette demande sera déposée auprès du Parquet général, du ministère russe des Affaires étrangères, et du gendarme des télécommunications Roskomnadzor.

Pour sa part, la holding russe Gazprom Media a dénoncé le blocage par YouTube en mars des chaînes de télévision russe NTV et TNT qu’elle dirige. « NTV et TNT ont été partenaires de cette plateforme pendant de longues années, ont investi de manière systématique dans leur promotion, et la décision volontariste de les bloquer pour des millions d’abonnés était une surprise absolue », a indiqué la holding, en qualifiant les actes de YouTube de « politiquement motivés et portant préjudice aux intérêts des spectateurs ».

Le groupe médiatique Rossia Segodnia a dénoncé, lui, le blocage par YouTube des ressources d’information de son agence de presse Sputnik. « Toutes les ressources de Sputnik en 32 langues sont inaccessibles, YouTube les a bloquées tout simplement », a déclaré la porte-parole du groupe, Anna Starkova.

La semaine dernière, Roskomnadzor a taxé Google et YouTube d’activités « terroristes », première étape vers un possible blocage du site comme l’ont été Facebook, Twitter, Instagram, ainsi que plusieurs médias. Selon le régulateur russe, des utilisateurs de YouTube diffusent des publicités avec des appels à mettre hors service les communications ferroviaires de la Russie et du Bélarus.