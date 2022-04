Lapsus$ : 2 adolescents devant les tribunaux, accusés de faire partie du groupe de hackers

Deux adolescents au Royaume-Uni ont comparu devant le tribunal pour mineurs de Highbury Corner à Londres pour des accusations de cyberdélits, en lien avec le groupe de hackers Lapsus$. Selon la BBC, les adolescents (deux garçons de 16 et 17 ans) ont été libérés sous caution, sous réserve de certaines conditions.

Les hackers Lapsus$ sont dans le viseur des autorités

Ils ont été arrêtés dans le cadre d’une enquête policière internationale sur Lapsus$, qui a réussi à pirater Microsoft, Samsung, Nvidia, Ubisoft ou encore Okta,. Dans une déclaration, l’inspecteur-détective Michael O’Sullivan de la police de la ville de Londres a indiqué que les deux adolescents sont accusés de trois chefs d’accusation d’accès non autorisé à un ordinateur dans l’intention de nuire à la fiabilité des données, d’un chef d’accusation de fraude par fausse déclaration et d’un chef d’accusation d’accès non autorisé à un ordinateur dans l’intention d’entraver l’accès aux données. Le jeune de 16 ans a également été inculpé d’un chef d’accusation pour avoir fait en sorte qu’un ordinateur exécute une fonction visant à garantir un accès non autorisé à un programme.

Il y a deux semaines, la police de Londres avait arrêté arrêté sept adolescents, toujours en lien avec le groupe de hackers Lapsus$. Ils ont entre 16 et 21 ans. Le cerveau du groupe des pirates serait un jeune de 16 ans vivant à Oxford en Angleterre avec ses parents. Le père a fait savoir qu’il n’était pas au courant des activités de son fils.