Un adolescent serait à la tête de Lapsus$, le groupe de hackers qui a piraté Microsoft, Nvidia ou Samsung

Depuis quelques semaines, Lapsus$ fait trembler les administrateurs informatiques des plus grosses sociétés mondiales de la tech. Nvidia, Samsung, Ubisoft, Okta, et même Microsoft ont été victimes des cyberattaques de Lapsus$. Et comme dans un bon film du genre « cybercrime » (qui se souvient de War Games ?), le cerveau de Lapsus$ ne serait autre… qu’un adolescent !

Si l’on en croit les informations récoltées par Bloomberg, les 4 chercheurs en sécurité qui enquêtent sur Lapsus$ sont désormais convaincus que le « mastermind » du groupe, qui porte les pseudos « White” ou “breachbase”, ne serait autre qu’un adolescent localisé à quelques kilomètres seulement de l’Université d’Oxford ! Toujours selon les chercheurs, tous les hacks commis par Lapsus$ auraient comme première source le lieu d’habitation du jeune ado, ce dernier logeant encore (et bien évidemment) chez sa mère.

Un second membre du groupe serait un adolescent localisé cette fois au Brésil, et un autre encore, portant les pseudos “Oklaqq” ou “WhiteDoxbin,” pourrait être à l’origine de la cyberattaque qu’a subi l’éditeur Electronic Arts l’an dernier. Le groupe Lapsus$ s’étant spécialisé dans l’extorsion de fond (vol massif de données informatiques suivi d’une demande de rançon), la NCA britannique (National Crime Agency) britannique ainsi que le FBI ne devraient pas tarder à bouger et lancer des mandats de perquisition (ou des demandes d’extradition).