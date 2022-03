Galaxy S22 : Samsung désactive le bridage des performances avec une nouvelle option

Samsung avait promis une mise à jour pour arrêter le bridage de ses Galaxy et le constructeur a justement sorti une nouvelle version qui concerne ses Galaxy S22. Les utilisateurs ont désormais le choix.

Un contrôle pour les utilisateurs sur les performances

L’histoire a commencé la semaine dernière quand plusieurs utilisateurs ont remarqué un bridage des performances des Galaxy. Il se trouve que 10 000 applications diverses et variées n’exploitaient pas pleinement la puissance à leur disposition. Pourtant, d’autres tournaient à 100%, dont les outils de benchmarks. Des tests ont été menés et des utilisateurs ont alors changé le nom d’une des 10 000 applications bridées par le nom d’une application non-bridée. Et comme par magie, elle a pu pleinement profiter des performances du smartphone.

Tout cela est lié au Game Optimizing Service de Samsung. Celui-ci se charge d’optimiser les performances du téléphone pour que l’expérience des jeux soit bonne. Le problème est qu’il n’était pas possible de le désactiver et Samsung restait très vague à son sujet.

Cette semaine, Samsung a déployé la mise à jour S90xNKSU1AVC5, au moins en Corée du Sud. Elle devrait arriver progressivement dans tous les pays. La nouvelle version donne aux utilisateurs un peu plus de contrôle, quitte à ce que l’autonomie en prenne un coup.

Dans tous les cas, certains groupes ont déjà pris des décisions. L’outil de benchmark Geekbench a par exemple décidé de ne plus référencer les récents Galaxy étant donné les choix de Samsung.