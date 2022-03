Bridage des Samsung Galaxy : Geekbench déliste les Galaxy S10, S20, S21 et S22

Samsung va sans doute payer cher le bridage de milliers d’apps sur certains de ses mobiles les plus récents (et moins récents), bridage qui disparait comme par enchantement (non) lorsque le smartphone est soumis aux batteries des test de Geekbench 5. En d’autres termes, les perfs Geekbench des Samsung Galaxy S10, S20, S21 et S22 ne correspondent pas aux perfs que l’utilisateur a réellement en main lorsqu’il utilise ces mêmes modèles (bridage). Face à cette situation assez scandaleuse, Geekbench a pris une décision radicale et vient de délister tous les modèles Galaxy concernés par cette « triche » !

Today we delisted these handsets from the Android Benchmark chart on the Geekbench Browser. — Geekbench (@geekbench) March 4, 2022

Le bridage des Galaxy permet vraisemblablement de maintenir une autonomie correcte avec les apps les plus gourmandes, mais en l’état, il s’agit bien d’une manip qui diminue les performances du mobile, manip cachée à l’utilisateur qui plus est. Samsung a réagi en annonçant une mise à jour qui permettra à l’utilisateur de mieux contrôler les perfs de son Galaxy, mais le fabricant réfute que le bridage GOS (Game Optimizing Service) ait été conçu à l’origine pour d’autres apps mobiles que les jeux (alors même que le bridage GOS touchait bien d’autres types d’apps, comme Netflix, Instagram, etc.).