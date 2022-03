Samsung bride les performances de 10 000 applications sur ses Galaxy

Les smartphones de Samsung, à savoir les Galaxy, se chargent de brider les performances de 10 000 applications diverses et variées. L’objectif semble être de soulager la batterie pour offrir une meilleure autonomie, mais le constructeur coréen n’a rien dit publiquement, d’où le problème. Il n’existe pas non plus un réglage pour désactiver ce comportement.

Du bridage chez Samsung avec 10 000 applications

Plusieurs propriétaires avec un smartphone Galaxy ont remarqué que 10 000 applications ont des performances bridées à cause du Game Optimizing Service de Samsung. Celui-ci se charge d’optimiser les performances du téléphone pour que l’expérience des jeux soit bonne. Le problème est qu’il n’est pas possible de le désactiver et Samsung reste très vague à son sujet.

La liste des applications bridées comprend notamment Instagram, Netflix, TikTok, et même certaines applications de Google. Samsung a également inclus certaines de ses propres applications, notamment Pay, Secure Folder et d’autres. Et autre découverte : les applications de benchmark ne sont pas présentes dans la liste.

Samsung created an app called GOS and used the app to limit game performance, making the gaming experience worse. However, according to what the Korean community found out today, Samsung confirmed that it has put performance limits on more than 10,000 apps… pic.twitter.com/U58AreZZoo — 한가련 (@GaryeonHan) March 2, 2022

Un YouTubeur a fait un test en changeant le nom de 3DMark et en mettant le nom d’une application présente dans la liste. Le résultat est sans appel : elle est deux fois moins performante dans cette configuration, alors que l’application est la même. Juste le nom a été changé.

Au vu des nombreux témoignages d’utilisateurs de Galaxy et du fait que l’histoire commence à faire parler d’elle, Samsung a ouvert une enquête en interne. Mais le constructeur n’a toujours pas pris la parole publiquement.

Une histoire similaire chez OnePlus

L’année dernière, OnePlus a lui aussi été pris la main dans le sac en train de brider les performances des applications sur ses smartphones. Le constructeur avait alors reconnu le faire pour faire du bien à l’autonomie. Il avait ensuite annoncé que le bridage deviendrait optionnel avec une future mise à jour. L’histoire va-t-elle être similaire du côté de Samsung ?