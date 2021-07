OnePlus confirme limiter les performances de ses smartphones pour favoriser l’autonomie

OnePlus a pris la parole concernant sa pratique de limiter les performances de ses smartphones. Cela fait suite à un test poussé d’AnandTech révélant que les OnePlus 9 et 9 Pro ne tournent pas à plein régime pendant l’utilisation au quotidien.

Le test a montré que les deux téléphones sont très bons aux benchmarks avec la pleine puissance. Mais dans le même temps, OnePlus limite les performances de ses smartphones selon l’application qui est en cours d’utilisation. C’est notamment le cas avec Chrome, Twitter, Zoom, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, Discord, Microsoft Office, Firefox, Samsung Internet et plein d’autres. Autant dire qu’il s’agit d’applications populaires.

OnePlus active donc la pleine puissance au moment des benchmarks mais réduit volontairement les performances lors de l’usage au quotidien. Cela fait un peu tâche sachant que les OnePlus 9 et 9 Pro sont des modèles haut de gamme avec la puce Snapdragon 888.

Au vu de ce comportement, Geekbench a décidé de retirer les deux téléphones de ses résultats. « Il est décevant de voir les appareils OnePlus prendre des décisions en matière de performances en fonction des identifiants des applications plutôt que de leur comportement », indique le groupe. « Nous considérons cela comme une forme de manipulation des benchmarks. Nous avons retiré les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro de notre tableau de benchmarks Android », a-t-il ajouté. Il précise qu’il va tester les autres téléphones de la marque pour voir si la manipulation est également au programme. Si c’est bien le cas, alors ils disparaîtront à leur tour de la liste.

We will also test the other OnePlus handsets in our performance lab to see if these handsets also manipulate performance in the same way. If they do, we will delist them from the Android Benchmark chart.

— Geekbench (@geekbench) July 6, 2021