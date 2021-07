OnePlus va proposer une option pour désactiver le bridage des performances

OnePlus annonce qu’une nouvelle option va faire son apparition pour permettre aux utilisateurs de désactiver le bridage des performances sur ses téléphones. Cela fait suite à plusieurs critiques d’utilisateurs sur le sujet.

Au début du mois, OnePlus a été pris la main dans le sac en train de volontairement limiter les performances sur ses OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro lors de l’utilisation de certaines applications. Les téléphones détectaient l’application en cours d’utilisation et faisaient le nécessaire. L’utilisateur ne profitait donc pas d’une expérience pleinement optimale sur son téléphone haut de gamme.

OnePlus a ensuite confirmé qu’il bridait les performances, en assurant toutefois le faire pour limiter la consommation d’énergie et donc favoriser l’autonomie. Le problème ici est que OnePlus prend la décision d’enclencher ou non le bridage, sans que l’utilisateur soit au courant ou ait le contrôle. Cela va changer avec Android 12.

La marque annonce à Android Police qu’un nouveau réglage va faire son apparition pour permettre aux utilisateurs de choisir le comportement qu’ils préfèrent :

Étant donné que les différentes puces ont des performances différentes et que nous voulons nous assurer d’obtenir les meilleures performances et la meilleure efficacité de chacune d’entre elles, nous avons mis en œuvre des optimisations des performances à des degrés divers sur le OnePlus 9R et le Nord 2. Cependant, compte tenu des commentaires clairs des utilisateurs et des médias, notre équipe de R&D travaille actuellement à l’ajout d’une option permettant aux utilisateurs d’activer/désactiver ce mode optimisé et d’avoir un meilleur contrôle sur les performances de leurs téléphones. Nous espérons que cette solution sera prête avec l’une des premières versions d’OxygenOS 12.