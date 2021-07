OnePlus Nord 2 annoncé : de la puissance et un capteur photo de 50 mégapixels

OnePlus présente aujourd’hui le OnePlus Nord 2, son nouveau smartphone milieu de gamme. C’est le premier modèle du constructeur à ne pas avoir une puce Qualcomm Snapdragon. En effet, on retrouve une puce de MediaTek.

Présentation du OnePlus Nord 2

Le OnePlus Nord 2 dispose de la puce Dimensity 1200-AI de MediaTek. Pour ce qui est des performances, c’est similaire à ce que propose la puce Snapdragon 870 que l’on retrouve dans le Poco F3. Selon OnePlus, son nouveau téléphone est 65% plus rapide au niveau du processeur et 125% plus performant au niveau des graphismes par rapport au premier OnePlus Nord qui a vu le jour en 2020.

On retrouve un écran AMOLED de 6,53 pouces sur le OnePlus Nord 2 avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, avec les technologies AI Color Boost et AI Resolution Boost qui permettent d’améliorer le contenu affiché sur l’écran Full HD+. Le smartphone a le droit à 8 ou 12 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage (UFS 3.1) et une batterie de 4 500 mAh. La charge Warp 65W peut faire passer l’appareil de 0 à 100% en moins de 40 minutes selon OnePlus, tandis que la charge adaptative garantit que la santé de la batterie n’est pas affectée de manière négative grâce à un processus de charge échelonné pendant la nuit.

Du nouveau pour la partie photo

Un autre changement concerne la partie photo. On retrouve ainsi le capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels, le même qui existe dans les OnePlus 9 et 9 Pro. Ce capteur est est annoncé pour capturer jusqu’à 56% de lumière en plus que le capteur Sony IMX586 de 48 mégapixels utilisé sur le premier OnePlus Nord. Des fonctions logicielles ont également été ajoutées, notamment le mode Nightscape Ultra qui permet de prendre des photos dans des zones sombres.

On retrouve trois capteurs au total à l’arrière. Le premier est donc le capteur principal de 50 mégapixels. Il y a ensuite un capteur ultra-angle de 8 mégapixels et un capteur monochrome de 2 mégapixels. À l’avant, les utilisateurs profitent d’un capteur Sony IMX615 de 32 mégapixels. Il n’est plus question d’un partenariat avec Hasselblad pour ce téléphone.

Sur la partie logicielle, on retrouve OxygenOS 11.3, qui s’appuie sur Android 11. OnePlus s’engage à proposer deux ans de mises à jour Android et trois ans de mises à jour de sécurité.

Prix et date de sortie

Le OnePlus Nord 2 sera disponible en gris, bleu et vert (pour certains pays). Les précommandes sont en place aujourd’hui avec une livraison pour les prochains jours. Le prix est de 399 euros pour le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. C’est 499 euros pour le modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. À noter que l’Inde a aussi le droit à un modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage qui coûte moins cher.

OnePlus offre temporairement ses écouteurs OnePlus Buds Z pour tous ceux qui achètent un OnePlus Nord 2 entre aujourd’hui et le 27 juillet à la Fnac, chez Darty, Orange ou Sosh. Ceux qui commandent directement sur le site de OnePlus ont le droit à des écouteurs Bullets et au kit Stadia Premiere Edition.