OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro : les nouveaux champions de la photo ? (specs, prix, date de disponibilité)

Les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro sont enfin officiels. Sans surprise, les spécifications générales crèvent le plafond, mais c’est bien le bloc photo signé Hasselblad qui risque fort de faire sensation.

OnePlus 9 Pro : 4 capteurs, et 360Hz d’échantillonnage tactile !

Passons directement au très haut de gamme avec le OnePlus 9 Pro. Les specs sont bien évidemment sans concessions. l’écran du OnePlus 9 Pro est un AMOLED QHD+ 120 Hz 6,7 pouces au ratio 20:9 (luminosité maxi 1300 nits !) avec en sus un taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz et le capteur d’empreintes sous la dalle. Wow ! Sous le capot, un processeur Qualcomm Snapdragon 888 épaulé par 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 et le GPU Adreno 660, 128 ou 256 Go de stockage en UFS 3.1, des HP stéréo, une batterie 4500 mAh (65W en filaire et 50W sans fil), le double nano-SIM, sans oublier bien sûr la certification IP68, le Wi-Fi 6, Wi-Fi 2×2 MIMO, Wi-Fi 2.4/5 GHz, le Bluetooth 5.2 et et la compatibilité 5G.

Le bloc photo impressionne : capteur grand angle Sony IMX 789 48Mpx (f/1.8), avec OIS et EIS + capteur monochrome 2 Mpx + téléobjectif 8 Mpx (f/2.4) + ultra grand angle Sony IMX 766 50Mpx eq. 14mm ( f/2.2). L’enregistrement vidéo s’effectue jusqu’à 8K/30 fps et le mode ralenti monte à 720p et 480 fps. Le capteur en façade est un Sony IMX471 16 Mpx à ouverture f/2.4 + EIS. Hasselblad aurait principalement apporté son expertise sur le rendu des couleurs et le traitement global de l’image (préréglages).

Le OnePlus 9 Pro tourne sous OxygenOS 11.2 (Android 11) et sera proposé à la vente le 31 mars prochain en coloris argent, vert et noir au prix de 919 euros la version 8Go de RAM + 128 Go de stockage. L’appareil est en précommande sur le site de OnePlus.

OnePlus 9 : 3 capteurs, mais toujours Hasselblad

Le OnePlus 9 est un peu moins bien équipé que son grand frère, mais les specs restent impressionnantes : écran AMOLED FHD+ 6,55 pouces 120 Hz (luminosité maxi 1100 nits) avec capteur d’empreintes sous la dalle, processeur Qualcomm Snapdragon 888 épaulé par 8 à 12 Go de RAM LPDDR5 et le GPU Adreno 660, stockage 128 ou 256 Go en UFS 3.1, HP stéréo, batterie 4500 mAh (65W en filaire, 15W sans fil), sans oublier encore une fois le Double nano-SIM, Wi-Fi 6, Wi-Fi 2×2 MIMO, Wi-Fi 2.4/5 GHz, le Bluetooth 5.2 et bien sûr la compatibilité 5G.

Côté bloc photo, c’est toujours le grand luxe, mais avec trois capteurs au lieu de 4 sur le Pro, soit un capteur grand angle Sony IMX 789 48Mpx eq. 23mm (f/1.8)n avec EIS et OIS, un capteur monochrome 2Mpx, et un ultra grand angle Sony IMX 766 50Mpx (f/2.2). L’enregistrement vidéo va jusqu’au 8K/30 fps et le mode ralenti monte à 720P et 480fps. En façade, on trouve un capteur Sony IMX471 16 Mpx (f/2.4) avec EIS.

Le OnePlus 9 sera disponible à la vente le 26 avril prochain au prix de base de 719 euros (version 8Go de RAM + 129 Go de stockage) en trois coloris, violet, bleu et noir (voir ci dessus). L’appareil peut être précommandé sur le site du fabricant.