WeTransfer dément utiliser vos fichiers pour entraîner son IA

WeTransfer, un service de transfert de fichiers, s’est fait remarquer ces derniers temps pour avoir modifié ses conditions d’utilisation du service, faisant comprendre que les fichiers des utilisateurs allaient être utilisés pour entraîner une intelligence artificielle, et ce dès le 8 août. Mais la plateforme dément.

Dans la section 6.3 des conditions d’utilisation de WeTransfer, on pouvait lire :

Afin de nous permettre d’exploiter, de vous fournir et d’améliorer le service et nos technologies (et d’en développer de nouvelles), nous devons obtenir de vous certains droits relatifs au contenu couvert par des droits de propriété intellectuelle. Par les présentes, vous nous accordez une licence perpétuelle, mondiale, non exclusive, libre de redevances, transférable et pouvant faire l’objet d’une sous-licence pour utiliser votre Contenu à des fins d’exploitation, de développement, de commercialisation et d’amélioration du Service ou de nouvelles technologies ou de nouveaux services, y compris pour améliorer les performances des modèles d’apprentissage automatique qui améliorent notre processus de modération du contenu, conformément à la Politique en matière de confidentialité et de cookies.