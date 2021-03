Poco F3 et X3 Pro officialisés : des smartphones aux écrans 120 Hz

Poco, qui fait partie de la famille de Xiaomi, a annoncé aujourd’hui ses Poco F3 et Poco X3 Pro. Les deux smartphones ont l’avantage d’avoir des prix plus que corrects au vu des caractéristiques.

Poco F3

Le Poco F3 a le droit à un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2 400 x 1 080 pixels. Son affichage est de 120 Hz et la dalle est compatible HDR10+. Le smartphone embarque la puce Snapdragon 870 qui va lui permettre d’être puissant pour la grande majorité des tâches. On retrouve ensuite 6 ou 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage (UFS 3.1) et une batterie de 4 520 mAh (avec le chargeur dans la boîte qui propose une charge rapide de 33 W).

Pour la photo, le Poco F3 dispose de trois capteurs : capteur principal de 48 mégapixels, capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et capteur macro de 5 mégapixels. À l’avant, le smartphone propose un capteur photo de 20 mégapixels.

Pour le reste, on retrouve un port USB-C, du NFC, un port infrarouge, du Bluetooth 5.1, du Wi-Fi 6, le support de la 5G, un capteur d’empreintes sur la tranche et des haut-parleurs stéréo. L’appareil tourne sous Android 11 avec la surcouche MIUI 12 adaptée pour Poco.

Le Poco F3 sera disponible à l’achat chez Poco et sur Amazon le 30 mars en noir, bleu et blanc. Le modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage coûtera 299 euros pendant les quatre premiers jours. Ce sera ensuite 349 euros. Pour le modèle 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce sera 369 euros au lancement et 399 euros par la suite.

Poco X3 Pro

Vient ensuite le Poco X3 Pro. Il est techniquement parlant moins bon que le Poco F3. Cela ne signifie pas pour autant que c’est un mauvais téléphone, bien au contraire.

Il embarque un écran LCD de 6,67 pouces (FHD+) et supporte l’affichage de 120 Hz. Le téléphone ronronne avec la puce Snapdragon 860, 6 ou 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage (UFS 3.1) et une batterie de 5 160 mAh (avec le chargeur dans la boîte qui propose une charge rapide de 33 W). Il y a quatre capteurs photo à l’arrière : capteur principal de 48 mégapixels, capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, capteur macro de 2 mégapixels et capteur de profondeur de 2 mégapixels. C’est 20 mégapixels pour le capteur frontal.

Le smartphone dispose d’un emplacement pour une carte SIM et d’un autre pour mettre une seconde carte SIM ou bien une carte microSD. Il gère par ailleurs le Bluetooth 5.0, le Wi-Fi 5 et la 4G (mais pas la 5G ). Il a des haut-parleurs stéréo, une prise jack, un port USB-C, du NFC, un capteur infrarouge et un capteur d’empreintes sur la tranche. Lui aussi tourne sous Android 11 avec la surcouche MIUI 12 adaptée pour Poco

Le Poco X3 Pro sera disponible à l’achat dès le 26 mars chez Poco et Amazon avec les coloris nuit obscure, bleu et blanc. Le prix de lancement sera de 199 euros pour le modèle 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, avant de passer à 249 euros. Ce sera 249 euros au lancement pour le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, contre 299 euros après.