Aztec Batman : ce film d’animation plongera le chevalier noir dans le Mexique précolombien ! (trailer)

À l’occasion du Comic-Con de San Diego, HBO Max a levé le voile sur Aztec Batman: Clash of Empires, un long-métrage d’animation produit par DC Studios qui transpose le mythe de Batman au cœur du Mexique précolombien. Le film, dont le titre original en espagnol est Batman Azteca: Choque de Imperios, suit un jeune garçon nommé Yohualli Coatl, fils du chef de village Toltecatzin assassiné par les conquistadors espagnols. Contraint de fuir vers Tenochtitlan, Yohualli tente de prévenir le roi Moctezuma et son prêtre Yoka du danger imminent. Il s’entraîne alors dans le temple du dieu chauve-souris Tzinacan, guidé par son mentor Acatzin, et forge son propre arsenal pour défendre son peuple et venger son père. « Il traverse une tragédie aux mains des conquistadors. C’est là qu’on retrouve la perte des parents et du village — une motivation qui l’entraîne sur un chemin dirigé à son insu par les divinités », explique le réalisateur Juan Meza-León à Anime News Network.

A new legend rises. AZTEC BATMAN: CLASH OF THE EMPIRES is coming to Digital 9/19. pic.twitter.com/YXn8VTzIng — Warner Bros. Entertainment (@WBHomeEnt) July 25, 2025

Réalisé par Meza-León (Harley Quinn Animated Series), qui coécrit également le film, et produit en collaboration avec Warner Bros. Animation, Particular Crowd, Ánima et Chatrone (The Book of Life), Aztec Batman est la deuxième réinvention internationale de l’icône de Gotham, après Batman Ninja en 2018 et sa suite (très) attendue Batman Ninja vs. Yakuza League. Ici, l’approche historique s’éloigne du genre isekai pour plonger pleinement dans le contexte colonial, tout en préservant l’essence du personnage. « Nous essayons d’être aussi fidèles que possible à l’essence des personnages, qu’il s’agisse de Batman, du Joker ou de Double-Face. Ce sont des figures totalement nouvelles, avec des origines différentes, mais l’esprit des comics est toujours là », affirme Meza-León. Aztec Batman sortira en version numérique le 19 septembre 2025.