Bridage des Galaxy : Samsung réagit et promet une mise à jour

Samsung a réagi à l’affaire du bridage des performances de ses smartphones Galaxy à cause du Game Optimizing Service (GOS). Une récente analyse a montré un ralentissement dans pas moins de 10 000 applications.

Bientôt une mise à jour de la part de Samsung

Ces derniers jours, des propriétaires de Samsung Galaxy ont découvert qu’une application système préinstallée sur leurs smartphones réduisait les performances de certaines applications jusqu’à 50%, à l’exception de certaines applications de benchmark. Le ralentissement a été mis en évidence en changeant le nom d’une application de benchmark pour celui d’une autre application dans la liste de celles qui sont affectées par GOS sur les appareils Samsung. L’application de benchmark en question a soudainement affiché des chiffres bien inférieurs.

Samsung a réagi auprès de The Verge, assurant qu’une prochaine mise à jour va donner un peu plus de contrôle aux utilisateurs :

Nous apprécions les commentaires que nous recevons sur nos produits et, après mûre réflexion, nous prévoyons de proposer prochainement une mise à jour logicielle afin que les utilisateurs puissent contrôler les performances lorsqu’ils exécutent des jeux. Notre priorité est d’offrir la meilleure expérience mobile aux consommateurs. Le Game Optimizing Service (GOS) a été conçu pour aider les jeux à obtenir d’excellentes performances tout en gérant efficacement la température de l’appareil. Le GOS ne gère pas les performances des applications non liées aux jeux.

On notera que Samsung affirme qu’il n’y a pas de bridage des applications Android. Et pourtant, les tests ont bien montré qu’il y a un ralentissement causé par Game Optimizing Service pour de nombreuses applications, dont TikTok, Microsoft Office et bien d’autres.