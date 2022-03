God of War : une série TV en préparation chez Amazon Prime Video

Après le jeu vidéo, God of War va avoir le droit à une série TV. Selon Deadline, Amazon est en train de négocier les droits pour proposer le programme sur son service de streaming Prime Video.

Une série God of War se prépare chez Amazon

Les créateurs et producteurs exécutifs de The Expanse, Mark Fergus et Hawk Ostby, ainsi que le producteur exécutif et showrunner de La roue du temps, Rafe Judkins, sont impliqués dans le projet. Sony Productions et Sony Pictures Television participeront également au développement. Il n’y a pas pour l’instant pas d’autres informations sur ce projet.

Ce n’est pas la première adaptation de jeu vidéo envisagée par Amazon. Le groupe travaille déjà sur une série Fallout et Mass Effect. De plus, Amazon n’est pas le seul studio à se tourner vers les jeux pour trouver du nouveau contenu. La série Halo sur Paramount+ est déjà assurée pour deux saisons alors que la première n’a pas encore été diffusée. Donjons et Dragons, Cuphead, Earthworm Jim et Nier : Automata ne sont que quelques-uns des autres titres pour lesquels des adaptations sont en préparation.

D’autres exemples existent, dont la série The Last of Us sur HBO qui est très attendue, Resident Evil sur Netflix ou encore Twisted Metal sur Peacock. Autant dire que les plateformes s’intéressent de près aux jeux vidéo pour en faire des séries.

Il y a déjà eu huit jeux God of War depuis 2005 et le neuvième, God of War: Ragnarök, verra le jour cette année sur PlaySation 4 et PlayStation 5. Il n’est pour l’instant pas précisé si la série se basera dessus ou sur une autre période.