Earthworm Jim : le ver le plus célèbre du jeu vidéo aura droit à sa série animée (et c’est très prometteur)

Les adaptations de jeux vidéo ont le vent en poupe ces derniers temps : Uncharted, Arcane (LoL), Shenmue, Sonic, Castlevania, Resident Evil, The Last of Us, The Witcher, les jeux les plus emblématiques ont eu droit ou vont avoir droit à leurs versions series/films/animés, parfois pour le meilleur, et souvent malheureusement pour le pire. Dans ce contexte, Interplay Entertainment Corp. s’est dit qu’il était peut-être temps de ressortir de son trou le lombric Earthworm Jim.

Le ver de terre le plus culte de toute l’histoire du JV, héros d’un jeu d’aventure-plateforme 16 bits inoubliable par la qualité de ses animations et son ambiance caustique à souhait (sorti en 1994 sur Mega Drive, Super Nintendo, Gameboy Advance, PC, Mega-CD), a donc lancé la production d’une série animée (en 3D) sur ce bon vieux Jim. La réalisation de la série a été confiée à Michel K. Parandi (Minuit 14, Deep Future), avec le soutien du studio d’animation Passion Pictures.

Interplay laisse entendre que le ton de la série sera radicalement plus adulte que la précédente adaptation d’Earthworm Jim datant de 1995, adaptation qui se destinait malheureusement uniquement aux plus jeunes. Le producteur de la série, Aaron Billet, confirme ce changement de braquet : « Les fans ont mûri et méritent une version actuelle alors que nous attirons de nouveaux publics. »

Le trailer de présentation, une fausse interview d’un Jim désabusé, est en tout cas TRES prometteur. Si le reste de la série est de la même eau, on devrait bien se marrer.