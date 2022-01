The Cuphead Show ! : premier trailer pour la série Netflix adaptée du jeu vidéo

Enfin, Netflix daigne nous donner des nouvelles de The Cuphead Show !, la série d’animation inspirée du célèbre jeu vidéo des frères Modnhauer (disponible un temps en exclusivité sur Xbox One). Les deux frères Cuphead et Mugman retourneront donc affronter l’infâme King Dice ou les grenouilles Ribby et Croaks dans une série animée qui on l’espère gardera le ton survolté du jeu. Si l’on s’en tient à ce premier trailer, la série sera très proche dans sa direction artistiques des Merry Melodies et autres cartoons des années 30-40, tout comme le jeu vidéo dont elle s’inspire.

Tout au plus peut-on regretter que la production (Netflix Animation) n’ai pas été jusqu’à reproduire les filtres et les sautes d’images vraiment caractéristiques des dessins animés de cette époque, des défauts qui étaient pourtant reproduits à la perfection dans le jeu d’origine. The Cuphead Show ! sera disponible sur Netflix le 18 février prochain.