La série The Last of Us arrivera seulement en 2023

HBO l’annonce : la date de sortie pour la série The Last of Us, basée sur le jeu vidéo, sera 2023. Ceux qui espéraient une arrivée pour cette année vont donc être déçus.

Pas avant 2023 pour l’arrivée de la série The Last of Us

« The Last of Us est en train de se tourner en ce moment même au Canada. Nous n’avons pas encore annoncé de date de diffusion. Mais ce n’est pas en 2022. Ils sont toujours en train de tourner à Calgary », a annoncé Casey Bloys, le responsable des contenus de HBO et HBO Max, à The Hollywood Reporter. Il a indiqué séparément à Deadline : « J’imagine que vous la verrez en 2023 », sans plus de précision.

Il se veut toutefois très confiant. « J’ai vu quelques-uns des premiers épisodes et je suis très enthousiaste », a fait savoir le responsable. « Craig [Mazin] a réalisé Chernobyl pour nous, c’est un scénariste et un réalisateur fantastique. Ce que j’ai vu est incroyable, alors je suis très enthousiaste, mais ce ne sera pas en 2022 ».

Pedro Pascal incarnera le personnage de Joel à l’écran. Il sera accompagné par Bella Ramsey, qui incarnera le personnage d’Ellie. Le casting a été annoncé l’année dernière.

La série The Last of Us, qui arrivera donc en 2023, sera diffusée sur HBO aux États-Unis. Et en France ? Il faudra attendre pour en savoir plus. Peut-être que ce sera sur OCS ou bien sur HBO Max. La plateforme de streaming n’est pas encore disponible chez nous, mais elle pourrait l’être l’année prochaine.