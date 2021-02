Série The Last of Us : Pedro Pascal et Bella Ramsey incarneront Joel et Ellie

Le casting de la série The Last of Us se dévoile : Pedro Pascal jouera Joel et Bella Ramsey jouera Ellie. La série sera diffusée sur HBO et Neil Druckmann, qui a supervisé le jeu vidéo, participera activement au projet, notamment en tant que producteur et scénariste.

Le casting de la série The Last of Us se dévoile

Le choix de Pedro Pascal en Joel et Bella Ramsey en Ellie est intéressant. En effet, il ne correspond pas aux attentes de plusieurs fans qui ont partagé leurs envies sur le casting de la série The Last of Us. Beaucoup voyaient notamment Hugh Jackman ou Nikolaj Coster-Waldau dans le rôle de Joel. L’histoire ne dit pas si HBO et Neil Druckmann leur ont proposé le rôle ou s’ils se sont directement tournés vers Pedro Pascal.

Pedro Pascal a joué dans plusieurs programmes, dont Game of Thrones, The Mandalorian et plus récemment Wonder Woman 1984. Pour sa part, Bella Ramsey est surtout connue pour son rôle de Lyanna Mormont dans Game of Thrones. Elle a récemment participé à la série His Dark Materials : À la croisée des mondes.

Nous avons donc maintenant le casting pour les rôles de Joel et Ellie dans la série The Last of Us, mais il n’y a pas d’information supplémentaire. Le reste du casting est inconnu, tout comme la date de sortie ou l’histoire. Nous savons qu’elle se situera à l’époque du premier jeu (qui a vu le jour en 2013). Mais est-ce que l’on aura un copier/coller ? Il faudra encore patienter pour en apprendre davantage sur le sujet.

Pour rappel, la série a été annoncée en mars 2020. Neil Druckmann et Craig Mazin (de la mini-série Tchernobyl) travaillent sur l’histoire. C’est Kantemir Balagov qui s’occupera de la réalisation.

Voici les annonces de Neil Druckmann pour le casting de la série The Last of Us :

Aaaaand there’s the other half. Stoked to have Pedro aboard our show! https://t.co/Etsjvfb2Wi — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021