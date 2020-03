La série The Last of Us est annoncée, en préparation chez HBO

The Last of Us ne va pas rester un jeu vidéo. La chaîne HBO annonce qu’une série est en préparation avec Craig Mazin, créateur de la mini-série Chernobyl, et Neil Druckmann, vice-président de Naughty Dog (le studio qui développe le jeu), aux commandes.

Le projet est ambitieux au vu de ce jeu qui est considéré comme l’un des meilleurs, du moins du point de vue de l’histoire. Il est sorti en 2013 sur PlayStation 3 avant de connaître une version remastérisée sur PlayStation 4 un an plus tard.

« Avoir la chance d’adapter cette œuvre d’art époustouflante a été un rêve depuis des années et je suis très honoré de le faire en partenariat avec Neil », a déclaré Craig Mazin. De son côté, Neil Druckmann dit avoir été « impressionné par l’approche de la narration de Craig Mazin », ainsi que « son amour et sa profonde compréhension de The Last of Us ». Il ajoute être ravi d’avoir signé avec HBO pour cette série, étant donné qu’il a aimé Chernobyl et que la mini-série a justement été coproduite par la chaîne américaine.

Aucune information supplémentaire n’est partagée pour l’instant. Ni le casting ni la date de sortie ne sont dévoilés. Neil Druckmann indique seulement dans un tweet que l’on suivra Ellie et Joel, les principaux protagonistes du jeu.

Ellie and Joel are heading to HBO! But first… we got a little game to finish! https://t.co/eMIy5gmUiw — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 5, 2020

The Last of Us a remporté de nombreux prix « Jeu de l’année » et s’est vendu à plus de 17 millions d’exemplaires, aussi bien dans sa version originale sur la PlayStation 3 que dans une version remastérisée sur la PlayStation 4.