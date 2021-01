The Last of Us : changement de réalisateur pour la série HBO

La série The Last of Us est bien partie pour être l’adaptation la plus ambitieuse d’un jeu vidéo. Produite par HBO et scénarisée par le tandem Craig Mazin (Tchernobyl)/Neil Druckmann, The Last of Us pourrait bien redéfinir les limites du genre. Pour autant, la production de la série n’est pas vraiment un long fleuve tranquille. Johan Renck, réalisateur de la série Tchernobyl et qui avait été choisi pour diriger The Last of Us, a quitté le projet récemment pour une raison encore inconnue. Au vu des qualités de mise en scène de Renck, ce n’est clairement pas une bonne nouvelle.

Un nouveau réalisateur a cependant été désigné pour remplacer Johan Renck. Kantemir Balagov, jeune talent russe de 29 ans, s’est illustré avec Une Grande Fille, un long métrage qui a reçu en 2019 le prix de la mise en scène dans la section Un certain regard à Cannes. Ce dernier récupère donc la direction de la série The Last of Us, et trouve là une occasion rêvée de se faire connaitre auprès d’un très large public. Rappelons enfin que la série de HBO s’appuiera essentiellement sur l’univers du premier The Last of Us sorti sur PS3. De quoi éviter les polémiques (assez légitimes) qui ont ciblé le scénario du second opus.