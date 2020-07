Amazon Prime Video : une série Fallout en production, par les créateurs de Westworld

La prochaine série de SF d’Amazon Prime Video risque fort d’intéresser les gamers. Le service de SVoD d’Amazon collabore en effet à la production d’une série TV basée sur le jeu vidéo post-apocalyptique Fallout, et mieux encore, cette série sera réalisée par Jonathan Nolan et Lisa Joy, les créateurs de l’excellente série HBO Westworld. Cette série Fallout est cofinancée par Kilter Films, la boîte de prod de Jonathan Nolan et Lisa Joy. Aucune autre info n’a fuité pour l’instant, ni concernant les acteurs principaux, ni sur le synopsis, et encore moins sur une date de sortie possible. Dans l’attente d’informations plus consistantes, on espère seulement que le ton un peu décalé du jeu video, qui allie l’ambiance post-apo à un humour grinçant, sera fidèlement retranscrit à l’écran.