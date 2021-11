Amazon souhaiterait réaliser une série inspirée du jeu Mass Effect

Amazon cherche toujours à gonfler son stock de séries bien épiques (syndrome GoT ?). Après l’adaptation (en cours) du Seigneur des Anneaux, après la sortie (en demi-teinte) de la série The Wheel of Time (trad : La Roue du Temps) tirée du roman éponyme, le géant de la vente en ligne souhaiterait porter à l’écran le jeu vidéo à succès Mass Effect. Pour une série, un film ? Aucun détail n’a encore filtré sur le format que pourrait prendre cette adaptation, mais la série reste de loin le choix le plus probable.

Ce n’est pas la première fois que la franchise de Bioware excite les appétits des studios de production. Warner Bros. et Legendary Pictures s’étaient emparés des droits d’adaptation en 2010, un projet de long métrage qui avait finalement été abandonné. Plus récemment, des rumeurs laissaient entendre qu’un film sur la trilogie était en cours de préparation.

Finalement, ce serait donc Amazon Prime Video qui récupérerait les droits sur les aventures du Commandant Shepard. De quoi rassasier en contenus S.F les fans de la série The Expanse (dont la dernière saison arrive bientôt sur Prime Video) ?