La série Halo est déjà renouvelée pour une saison 2

La série Halo aura bel et bien le droit à une saison 2. Paramount+, le service de streaming qui la diffusera, est donc plus que confiant sachant que la première saison… n’a pas encore été diffusée.

La saison 2 de Halo « reflète la confiance que nous avons dans le pouvoir de cette série épique d’attirer et d’engager les téléspectateurs. Halo a été une excellente collaboration avec Amblin et 343 Industries, et nous sommes tous reconnaissants de l’opportunité de la poursuivre » a déclaré David Nevins, le PDG de Showtime Networks.

Suit up, Spartans. The wait is almost over. #HaloTheSeries premieres March 24 exclusively on @ParamountPlus with a second season already ordered. pic.twitter.com/xWPP3wOJfE

— Halo on Paramount+ (@HaloTheSeries) February 15, 2022