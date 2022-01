La série Halo dévoile sa date de sortie et une nouvelle bande-annonce

Nous avons maintenant le droit à une date de sortie pour la série Halo : ce sera le 24 mars 2022. Le programme fera ses débuts sur le service de streaming Paramount+.

Une date de sortie pour la série Halo sur Paramount+

Il y a un petit problème pour les Français et d’autres personnes : Paramount+ est seulement disponible dans quelques pays. On retrouve la plupart de l’Amérique et l’Australie, mais l’Europe doit attendre, tout comme les autres régions. Officiellement, le lancement en Europe doit avoir lieu au début de 2022, mais il n’y a pas plus d’information pour l’instant. Le service de streaming sera-t-il prêt chez nous au moment où la série Halo fera ses débuts ? Ou Paramount+ va-t-il passer un accord avec un partenaire local pour la diffusion ? C’est un mystère pour l’instant.

Outre la date de sortie, nous avons le droit à une nouvelle bande-annonce pour la série Halo. La bande-annonce comprend toutes les choses que l’on s’attend à voir, notamment Master Chief qui fait le ménage, Cortana qui parle à Master Chief et des Élites à l’allure effrayante. Mais le trailer soulève également de nombreuses questions sur le sujet exact de l’histoire de la série et sur la différence radicale qu’elle présentera par rapport aux jeux.

Selon 343 Industries, le studio qui développe les jeux Halo, l’histoire de la série suivra vaguement les événements des jeux. Cette histoire fera partie de ce que l’on appelle la « timeline argentée », qui est similaire aux jeux, mais pas exactement la même.