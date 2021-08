Streaming : Paramount+ arrivera en 2022 en Europe… mais pas en France

Le service de streaming Paramount+ va voir le jour en 2022 en Europe avec un lancement dans plusieurs pays. Malheureusement pour nous, la France ne fait pas partie des pays en question… du moins au départ. Il faut espérer que la situation évolue avec le temps pour avoir accès aux différents films et séries.

Lancement en 2022 pour Paramount+ en Europe

Le lancement de Paramount+ en 2022 en Europe concerne le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Italie, l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche. Cela s’explique par un accord entre ViacomCBS (propriétaire de Paramount+) et Sky. Sky est disponible dans les pays cités et l’accord avec ViacomCBS va permettre de lancer le service de streaming dans ces régions. Il s’agit d’un accord de distribution valable pour plusieurs années. À noter que les habitants de ces pays pourront également profiter du service de streaming via l’application officielle, sans passer par Sky.

« Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat de longue date avec Sky pour continuer à offrir le portefeuille de marques de divertissement de premier plan de ViacomCBS aux clients de Sky et, surtout, pour apporter Paramount+ à de nouveaux publics sur tous les marchés de Sky », a déclaré Raffaele Annecchino, PDG de ViacomCBS Networks International. « Cet accord de distribution transformateur est essentiel pour accélérer nos ambitions mondiales en matière de streaming, tout en soutenant les objectifs stratégiques de Sky visant à mieux servir les publics avec une plus grande flexibilité dans la façon dont ils consomment notre contenu sur toutes les plateformes », poursuit-il.

Rien pour la France

Paramount+ est déjà disponible sur le continent américain, en Australie, en Hongrie, en Russie et au Moyen-Orient. Mais cette expansion pourrait être la plus importante à ce jour. L’Europe est un marché majeur pour le streaming et l’influence de Sky dans la région pourrait mettre le service à la portée de personnes qui ne l’auraient pas envisagé autrement. Mais pour ce qui est de Paramount+ en France, il faudra encore patienter. ViacomCBS ne donne aucune information pour un lancement pour les autres pays.

On peut souligner qu’un autre service de streaming notable est absent en France : HBO Max. Il s’est lancé dans 39 pays il y a quelques semaines. Mais là encore, nous n’y avons pas le droit.