HBO Max se lance dans 39 pays… mais pas en France

HBO Max n’est plus exclusif aux États-Unis et débarque aujourd’hui dans 39 nouveaux pays/territoires. Malheureusement pour nous, la France ne fait pas partie des régions concernées. En réalité, il n’y a aucun pays européen, mais cela va venir au second semestre.

HBO Max fait ses débuts dans 39 pays/territoires

L’expansion de HBO Max dans 39 nouveaux pays/territoires concerne l’Amérique latine et les Caraïbes. Le service de streaming concurrent de Netflix et des autres ne sera pas tout à fait le même entre les États-Unis et l’Amérique latine d’ailleurs, du moins pour ce qui est de l’offre. Aux États-Unis, il est possible de prendre l’offre standard (14,99$/mois) ou l’offre avec publicités (9,99$/mois). En Amérique latine, il y a l’offre standard et une offre mobile qui permet un accès depuis un smartphone ou une tablette en qualité standard (pas de HD ni de 4K).

Dans le cadre de ce déploiement, HBO Max annonce qu’il produira 100 programmes originaux locaux en Amérique latine (mais pas dans les Caraïbes) au cours des deux prochaines années. En outre, les matchs de la Ligue des champions de l’UEFA seront disponibles pour les abonnés au Mexique et au Brésil dans le courant de l’année.

Un lancement en Europe pour plus tard, mais c’est flou pour la France

Concernant l’Europe, HBO Max a déjà fait comprendre que ce sera pour les prochains mois. Mais c’est assez flou pour la France. En février, la plateforme indiquait avoir l’intention de « transformer » ses services existants en HBO Max dans les pays nordiques, en Espagne, en Europe centrale et au Portugal. Il n’y avait aucune mention pour la France (ou les autres pays de l’Europe de l’Ouest, d’ailleurs). Il faut dire que la chaîne OCS détient les droits en France pour les contenus de HBO et cela ne doit pas aider pour lancer le service dans l’Hexagone. Espérons que nous allons prochainement avoir une clarification.